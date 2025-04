Lanazione.it - Taxi, lo sciopero ‘fantasma’ sul tavolo del prefetto: “Così è astensione collettiva dal lavoro”

Firenze, 16 aprile 2025 – La protesta "fantasma" portata avanti dai tassisti di Firenze contro l'abusivismo e l'arrivo della piattaforma Uber continua a scatenare proteste e dibattiti. IlFrancesca Ferrandino ha deciso di informare la Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto diriguardo a questa agitazione, ora considerata come "dal".La decisione è maturata durante un incontro tenutosi in prefettura con la partecipazione dell'assessore comunale Andrea Giorgio e i rappresentanti delle forze dell'ordine. I tassisti, pur rispondendo alle chiamate via radio, si rifiutano di occupare le piazzole di attesa nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, causando disagi significativi. IlFerrandino ha spiegato che, una volta chiarita la natura giuridica di questa, la Commissione di garanzia si muoverà nell'ambito delle proprie competenze.