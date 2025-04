Ilnapolista.it - Il ritorno agli allenamenti di Sinner sta diventando la Corazzata Potemkin

Per settimane i giornalisti hanno battuto in monopattino le patisserie di Monte Carlo per provare a beccare, tra un croissant e dei macarons, Jannik: l’idea – “viaggio sulle tracce di.” – era sgamare il posto segretissimo dove era costretto ad allenarsi da squalificato. Ora che la prima parte della squalifica è terminata, epotrebbe tornare in campo, in pubblico, a giocare a tennis, ecco che sta succedendo un po’ di tutto. E i giornalisti embedded, alcuni sacrificatisi a restare a Monte Carlo apposta dopo il torneo, ne continuano a raccontare le mosse: stalanella sua accezione Fantozziana.E dunque:poteva riprendere gligià domenica, ma ha preferito trascorrere il weekend insieme alla sua famiglia. Lo hanno immortalato sorridente sui kart a Vadena, in provincia di Bolzano.