Calciomercato.it - Napoli, Conte nei guai: la stagione può essere finita

Leggi su Calciomercato.it

Le ultimissime notizie relative al calciatore azzurro, che non potrà aiutare più la propria squadra, da qui a fineIn attesa dell’esito degli esami odierni, le sensazioni in casasul rientro del calciatore sono decisamente negative.nei: lapuò(LaPresse) – Calciomercato.itLo stesso Antonioha confermato le perplessità del difensore, uscito da-Empoli dolorante per un infortunio muscolare. Per Juan Jesus si teme uno strappo o qualcosa addirittura di più serio. Almeno 20 i giorni di stop. E il pensiero va subito alle alternative., ecco chi gioca al centro: le scelte disenza Juan JesusAlessandro Buongiorno prova a stringere i denti e superare l’infiammazione all’adduttore lungo della coscia destra., ecco chi gioca al centro: le scelte disenza Juan Jesus (LaPresse) – Calciomercato.