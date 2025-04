Sport.periodicodaily.com - Lecce vs Como: le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Obbligo di vittoria per i salentini per tenersi lontano dalla zona retrocessione che, invece, i lariani sembrano aver distanziato definitivamente.vssi giocherà sabato 19 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Via del Mare.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI salentini sono reduci dal ko esterno contro la Juventus, il quarto nelle ultime cinque giornate. La squadra di Giampaolo deve necessariamente fare punti, cosa mai accaduta ancora dall’inizio dell’anno, visto che vanta soltanto due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione occupata da Venezia ed Empoli che pregustano il sorpasso.I lariani sono in serie positiva da tre giornate, nelle quali hanno ottenuto sette punti, grazie al pareggio contro l’Empoli e alle due vittorie contro Monza e Torino.