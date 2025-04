Lettera43.it - Referendum 8-9 giugno 2025: per cosa si vota

Domenica 8 e lunedì 9si terranno – in contemporanea al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative – cinqueabrogativi riguardanti la possibile modifica di alcune norme in materia di cittadinanza, licenziamento e sicurezza sul lavoro. Ecco persi.I cinquedell’8 e 9sulla pagina web del Ministero dell’Interno.Quattro quesiti hanno per oggetto l’abrogazione di alcune norme in tema di lavoro, tre delle quali originariamente introdotte dal Jobs Act nel 2016. Un altro, il quinto, ha invece come oggetto le modifiche alla legge sull’acquisizione della cittadinanza italiana per residenti stranieri. Ecco i cinquecon il relativo testo.Il primo quesitoIl primo quesito, «Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione», chiede di ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, abolita con il Jobs Act.