Frosinonetoday.it - L'Avellino potrebbe festeggiare la conquista della Serie B a Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

L'laB a. Alla squadra di calcio campana manca solamente una vittoria per raggiungere lacadetta, cosa cheavvenire già questo weekend nella gara in trasferta contro il Sorrento. Ma a pochi giorni dal match, in.