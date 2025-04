Mistermovie.it - Spiegazione Finale Daredevil: Rinascita e scena post-credit, The Punisher torna nel MCU?

Leggi su Mistermovie.it

Dopo uncarico di tensione,chiude la sua prima stagione con un colpo diche ha il sapore di un nuovo inizio. Lanon si concentra su Matt Murdock, Kingpin o Bullseye, ma punta tutto su Frank Castle, meglio conosciuto come il Punitore. Il personaggio interpretato da Jon Bernthalinin modo brutale e diretto, proprio come ci si aspetterebbe.Frank Castle prigioniero di Fisk: un assaggio dello spin-offLamostra Frank rinchiuso in una gabbia all’interno del penitenziario di Fisk, ma non resta a lungo inattivo. In uno scambio di battute con una guardia, Anthony Petruccio, Castle riesce a fratturargli mano e braccio con freddezza e decisione. Lo schermo diventa nero, ma si intuisce che si stia preparando alla fuga, lasciando spazio a molte ipotesi su ciò che accadrà dopo.