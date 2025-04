Oasport.it - Jannik Sinner torna ad allenarsi ufficialmente a Montecarlo

Scontati i due terzi della qualifica, che si esaurirà domenica 4 maggio, al termine dell’ATP Masters 1000 di Madrid,dallo scorso 13 aprile potevare adin vista del rientro agonistico, fissato per gli Internazionali d’Italia.L’azzurro era atteso già nei giorni scorsi a, dove si allena abitualmente, ed oggi finalmente, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato avvistato al Country Club, il circolo monegasco dove ha la sua base nel corso della stagione.Il numero 1 ATP era arrivato nel Principato di Monaco nella serata di ieri e questa mattina, assieme ai tecnici Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha iniziato la preparazione verso l’ATP Masters 1000 di Roma:ha iniziato a lavorare in palestra, dato che la pioggia gli ha impedito, al momento, di scendere in campo.