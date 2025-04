Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Serena: «Inter, finale di stagione complesso! Bayern Monaco si batte così»

Aldo, ex calciatore – tra le altre – die Milan oggi noto opinionista, insu-News.it ha espresso la sua opinione riguardo la sfida di questa sera, valida per il ritorno dei quarti didi Champions League. Poi un commento anche sulla lotta scudetto in Serie A, soffermandosi anche sui singoli calciatori. Oggisfida di ritorno dei quarti di, dove può arrivare la squadra di Inzaghi?Abbiamo visto come ilabbia un ritmo elevato per larghi tratti della partita, ma non riuscirà a sostenerlo per novanta minuti. Quindi dovrà approfittarne l’in quelle azioni letali fatte con una comunione di intenti e una capacità tecnica unica. Molta attenzione ai tedeschi anche se per loro, vi dico per esperienza, in casa o fuori non fa differenza, il loro atteggiamento sarà lo stesso.