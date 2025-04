Lanazione.it - Confartigianato dona Uova di Pasqua ai bambini dell’Istituto Medaglia Miracolosa

Arezzo, 16 aprile 2025 –diaiUn gesto solidale per la struttura di Viciomaggio, reso possibile grazie alla nostra onlus Universo SocialeQuest’anno, in occasione della, abbiamo voluto portare un momento di gioia e vicinanza aiospitati presso l’Istitutodi Viciomaggio, impegnati in percorsi di terapia riabilitativa.Grazie al prezioso contributo di Universo Sociale onlus, siamo riusciti aredi cioccolato a tutti i piccoli pazienti della struttura: un gesto semplice, ma carico di significato, per far sentire la nostra presenza accanto a loro e alle loro famiglie, che affrontano con forza e dignità momenti delicati, anche durante le festività.Un particolare ringraziamento alla Pasticceria Fabio e Gianni di Cesa che ha realizzato leartigianalite all’Istituto