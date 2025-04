Amica.it - Sei modi per indossare le borse nere oversize in primavera

Leggi su Amica.it

Dalle forme classiche alle sperimentazioni audaci, dalle texture lussuose alle linee minimaliste, lein formatocontinuano a essere le protagoniste della scena. Ecco i look da copiare nei prossimi mesi.Ad esempio, per chi desidera una mise chic, la maxi bag si declina con un abito blazer con spalline imbottite e cintura in vita, mentre per un outfit da tutti i giorni, la gonna lunga si abbina a T-shirt, mocassini e borsa a mano. Tra gli accessori chiave del 2025 c’è una borsa a secchiello da combinare a un maxi abito in pizzo e delle ballerine Mary Jane, per replicare un look boho alla Chloé.Nel video di Amica.it, si scoprono altre mise peral meglio le. GUARDA LE FOTOLe 15preferite delle star oggi Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA SeiperleinAmica.