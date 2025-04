Al Bano rompe il silenzio dopo quelle indiscrezioni choc sulla sua salute Come sto davvero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni, le voci su un presunto peggioramento delle condizioni didi AlCarrisi hanno preso piede sui social e nei corridoi del gossip, insinuando che il celebre cantante pugliese si trovasse addirittura costretto su una sedia a rotelle. Ma è proprio l’artista di Cellino San Marco a intervenire personalmente per smentire con decisione queste illazioni, scegliendo il suo profilo Instagram per ristabilire la verità.Nel video pubblicato sul social, Alappare in forma smagliante mentre esegue delle flessioni, un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo, pensato per fugare ogni dubbio sul suo stato di. “Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che stosedia a rotelle, ma quante balle?”, dice con tono diretto e irritato. Carrisi chiarisce che la falsa notizia sarebbe nata dalla volontà di promuovere un prodotto miracoloso per il benessere fisico, legandolo impropriamente alla sua immagine: “Tutto perché io dovrei proporre un prodotto che mi fa sentir bene, che mi fa tornare in piedi.