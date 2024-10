Tecnologia, in Campania mappe digitalizzate: la cartografia del territorio diventa 4.0 (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Regione Campania lancia il progetto di cartografia digitalizzata che offrirà nuove modalità di fruizione del territorio grazie all’utilizzo di moderne tecnologie, all’intelligenza artificiale e a immagini aeree. Informazioni che saranno messe a disposizione anche dei 550 Comuni campani attraverso la piattaforma Sinfonia. “La Campania è la Regione più digitalizzata d’Italia. Un altro punto di eccellenza, unico in Italia. Abbiamo presentato un prodotto che è di grandissima utilità soprattutto agli enti locali e agli studi professionali. Abbiamo digitalizzato la mappa, l’aerofotogrammetria del territorio regionale a livelli di dettaglio inimmaginabili”, dice il governatore campano, Vincenzo De Luca. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Regionelancia il progetto didigitalizzata che offrirà nuove modalità di fruizione delgrazie all’utilizzo di moderne tecnologie, all’intelligenza artificiale e a immagini aeree. Informazioni che saranno messe a disposizione anche dei 550 Comuni campani attraverso la piattaforma Sinfonia. “Laè la Regione più digitalizzata d’Italia. Un altro punto di eccellenza, unico in Italia. Abbiamo presentato un prodotto che è di grandissima utilità soprattutto agli enti locali e agli studi professionali. Abbiamo digitalizzato la mappa, l’aerofotogrammetria delregionale a livelli di dettaglio inimmaginabili”, dice il governatore campano, Vincenzo De Luca.

