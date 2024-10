Riti religiosi e civili: Monteroni festeggia il Santissimo Crocifisso (Di venerdì 11 ottobre 2024) Monteroni DI LECCE – Una comunità in festa, quella di Monteroni di Lecce, per il suo compatrono, il Santissimo Crocifisso: già da domani, sabato 12 ottobre, la città salentina accoglierà da tutta Italia e dai paesi vicini ben 15 sindaci che aderiscono all’associazione del Santissimo Crocifisso Lecceprima.it - Riti religiosi e civili: Monteroni festeggia il Santissimo Crocifisso Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)DI LECCE – Una comunità in festa, quella didi Lecce, per il suo compatrono, il: già da domani, sabato 12 ottobre, la città salentina accoglierà da tutta Italia e dai paesi vicini ben 15 sindaci che aderiscono all’associazione del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monteroni in festa per il Santissimo Crocifisso con bande, luminarie, visite guidate - MONTERONI (Lecce) - Monteroni è in festa per il suo compatrono, il Santissimo Crocifisso e già da domani, sabato 12 ottobre, accoglierà da tutta Italia e dai ... (corrieresalentino.it)

Monteroni in Festa per il Santissimo Crocifisso - Monteroni è in festa per il suo compatrono, il Santissimo Crocifisso e già da domani, sabato 12 ottobre, accoglierà da tutta Italia e dai paesi vicini ben 15 sindaci che aderiscono all’Associazione ... (leccesette.it)

Una rosa per Norma - Il Comitato 10 Febbraio rende onore alla memoria della martire istriana in 8 comuni del Salento quali Lecce, Nardò, Veglie, Surbo, Gallipoli, Squinzano, Trepuzzi e Salve. Il Salento ha aderito con ... (leccesette.it)