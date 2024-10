Pato rivive la mitologica rissa tra Ibrahimovic e Onyewu in allenamento al Milan: “Fermati, lo ucciderai” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'ex Milan Alexandre Pato a 14 anni di distanza ha raccontato nel dettaglio come andò la leggendaria rissa in allenamento tra i due colossi Zlatan Ibrahimovic e Oguchi Onyewu: "Ha preso Ibra e l'ho ha ribaltato come se stesse sollevando un bicchiere d'acqua, poi gli è saltato sopra e io gli ho urlato: 'Fermati, così lo uccidi'". Fanpage.it - Pato rivive la mitologica rissa tra Ibrahimovic e Onyewu in allenamento al Milan: “Fermati, lo ucciderai” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'exAlexandrea 14 anni di distanza ha raccontato nel dettaglio come andò la leggendariaintra i due colossi Zlatane Oguchi: "Ha preso Ibra e l'ho ha ribaltato come se stesse sollevando un bicchiere d'acqua, poi gli è saltato sopra e io gli ho urlato: 'Fermati, così lo uccidi'".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Pato racconta la rissa Ibrahimovic-Onyewu : “Buttò giù Zlatan” - La rissa tra i pesi massimi Oguchi Onyewu e Zlatan Ibrahimovic ai tempi del Milan nel 2011 non è mai stata smentita. Iniziò ad insultarlo parlando in svedese. Provò a prendere Onyewu così (sul colletto, ndr), afferrandolo e Onyewu cosa fece? Afferrò Ibra e ‘bum’. Noi capivamo, Onyewu ha fatto così, ma non lo fece con cattiveria, voleva prendere la palla. (Sportface.it)

Luigi Procopio ucciso a colpi di pistola in strada durante una rissa : era con suo figlio. La rabbia dei parenti : «Era già scampato a un agguato» - Un uomo è stato ucciso in centro a Napoli, in vico VII Duchesca, tra la zona della Duchesca e piazza Garibaldi, vicino alla stazione. Non si esclude che la vittima Luigi Procopio, 44... (Leggo.it)

Luigi Procopio ucciso a colpi di pistola in strada durante una rissa. La rabbia dei parenti : «Era già scampato a un agguato» - Un uomo è stato ucciso in centro a Napoli, in vico VII Duchesca, tra la zona della Duchesca e piazza Garibaldi, vicino alla stazione. Non si esclude che la vittima Luigi Procopio, 44... (Leggo.it)