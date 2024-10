Juventus, rinnovo Vlahovic: c’è la data per decidere il futuro del centravanti bianconero (Di venerdì 11 ottobre 2024) In casa Juventus c’è sempre da scogliere i nodi circa il prolungamento di contratto di Vlahovic La Gazzetta dello Sport analizza la situazione sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, stando a quanto si legge, è argomento caldo e i contatti tra l’entourage e la società sono ripresi. È pronta l’offerta pronta per l’entourage con Calcionews24.com - Juventus, rinnovo Vlahovic: c’è la data per decidere il futuro del centravanti bianconero Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) In casac’è sempre da scogliere i nodi circa il prolungamento di contratto diLa Gazzetta dello Sport analizza la situazione suldi Dusan. Ilserbo, stando a quanto si legge, è argomento caldo e i contatti tra l’entourage e la società sono ripresi. È pronta l’offerta pronta per l’entourage con

