Fridays for Future, Greta Thunberg a Milano: "Epoca di sfruttamento e colonialismo" (Di venerdì 11 ottobre 2024) (LaPresse) Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future a Milano parla dal palchetto improvvisato su un furgone, indossando una kefiah, e tocca ancora una volta la questione palestinese, che l'ha vista in prima fila negli ultimi mesi. "Viviamo in un Epoca definita da sfruttamento, violenze, oppressioni, genocidi, carestie, guerre, colonialismo, aumento di disuguaglianze e una crescente crisi climatica. Sono tutte crisi interconnesse che si rafforzano a vicenda e comportano sofferenze inimmaginabili", ha detto l'attivista svedese. "Ogni singolo giorno, specialmente nell'ultimo anno, con quello che sta succedendo in Palestina, il mondo ha mostrato la sua vera natura. I palestinesi hanno vissuto per decenni sotto l'oppressione soffocante di un regime di apartheid.

