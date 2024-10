Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo, l’Italia in gara a Nuova Delhi: obiettivo Sfera di Cristallo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma – Volano a Nuova Delhi gli Azzurri per le Finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Ed è tutto pronto per la competizione asiatica, in cui l’Italia punta al titolo e alle medaglie. Le gare si svolgeranno dal 13 al 18 ottobre. In pedana ci saranno sei atleti tricolori (quattro donne e due uomini), nelle tre specialità ad esclusione del Trap maschile. Scenderanno in gara Diana Bacosi e Martina Maruzzo nello skeet femminile, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti nello skeet maschile. Nel trap femminile, quindi, ecco Erica Sessa e Silvana Stanco. Per alcuni di loro, è il primo impegno internazionale della carriera. E sono Bacosi e Rossetti, oro nel mixed team di skeet, Stanco, argento nel trap, e Cassandro, fermatosi ai piedi del podio nello skeet, alle Olimpiadi di Parigi. Nell’atto finale si disputeranno quattro prove individuali. Il Programma – Fonte coni. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma – Volano agli Azzurri per ledideldi. Ed è tutto pronto per la competizione asiatica, in cuipunta al titolo e alle medaglie. Le gare si svolgeranno dal 13 al 18 ottobre. In pedana ci saranno sei atleti tricolori (quattro donne e due uomini), nelle tre specialità ad esclusione del Trap maschile. Scenderanno inDiana Bacosi e Martina Maruzzo nello skeet femminile, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti nello skeet maschile. Nel trap femminile, quindi, ecco Erica Sessa e Silvana Stanco. Per alcuni di loro, è il primo impegno internazionale della carriera. E sono Bacosi e Rossetti, oro nel mixed team di skeet, Stanco, argento nel trap, e Cassandro, fermatosi ai piedi del podio nello skeet, alle Olimpiadi di Parigi. Nell’atto finale si disputeranno quattro prove individuali. Il Programma – Fonte coni.

