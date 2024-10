Caso Bibbiano, assolto l’ex sindaco Andrea Carletti (Di venerdì 11 ottobre 2024) l’ex sindaco di Bibbiano ed esponente del Partito democratico Andrea Carletti è stato assolto dalle accuse relative al processo riguardante i presunti affidi illeciti in Val d’Enza, noto come il Caso Angeli e Demoni. Il tribunale di Reggio Emilia ha deliberato l’assoluzione di Carletti, insieme ad altri sei imputati, in seguito all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. La vicenda, che risale al 2019, aveva sollevato accuse riguardanti presunte irregolarità nella gestione degli affidi di minori, scatenando un dibattito acceso a livello nazionale. I legali dell’ex sindaco hanato con sollievo la sentenza, definendo l’esito «la fine di un incubo» per il loro assistito. «Ha affrontato questo calvario processuale durato più di cinque anni, restando sempre saldo e coerente con i propri principi e con il suo ruolo di sindaco». Lettera43.it - Caso Bibbiano, assolto l’ex sindaco Andrea Carletti Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)died esponente del Partito democraticoè statodalle accuse relative al processo riguardante i presunti affidi illeciti in Val d’Enza, noto come ilAngeli e Demoni. Il tribunale di Reggio Emilia ha deliberato l’assoluzione di, insieme ad altri sei imputati, in seguito all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. La vicenda, che risale al 2019, aveva sollevato accuse riguardanti presunte irregolarità nella gestione degli affidi di minori, scatenando un dibattito acceso a livello nazionale. I legali delhanato con sollievo la sentenza, definendo l’esito «la fine di un incubo» per il loro assistito. «Ha affrontato questo calvario processuale durato più di cinque anni, restando sempre saldo e coerente con i propri principi e con il suo ruolo di».

Caso Bibbiano - abuso d’ufficio non è più reato : tre assoluzioni. C’è anche l’ex sindaco Andrea Carletti - L'articolo Caso Bibbiano, abuso d’ufficio non è più reato: tre assoluzioni. “Per l’ex sindaco Carletti è senza dubbio la fine di un incubo. Rispondevano solo di abuso di ufficio. Questa lunga vicenda processuale ha visto oggi finalmente l’epilogo grazie alla grande dimostrazione di autonomia e competenza del Tribunale di Reggio Emilia al quale va dato atto di aver agito nel pieno rispetto delle ... (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Bibbiano - assolto l'ex sindaco Andrea Carletti - Rispondeva di abuso di ufficio, reato di recente abrogato. Nella scorsa udienza il collegio aveva respinto la richiesta della Procura reggiana di sollevare in merito questione di legittimità costituzionale. Carletti nel 2019 venne anche arrestato e finì ai domiciliari, nell'ambito dell' inchiesta "Angeli e Demoni" che provocò enormi polemiche politiche e infiammò la campagna elettorale per le ... (Tg24.sky.it)

Caso Bibbiano - assolto l’ex sindaco Andrea Carletti - Reggio Emilia, 11 ottobre 2024 - "Assolti perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Due difese, quelle di Colli e di Bassmaji e Bedogni, hanno chiesto stamattina l'assoluzione nel merito per i loro assistiti. Nei giorni scorsi il tribunale reggiano ha deciso di non sottoporre la questione alla Corte costituzionale, elaborando un'articolata ordinanza per motivare la scelta. (Ilrestodelcarlino.it)