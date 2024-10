Quotidiano.net - Bonus ristrutturazione salvato dai tagli? Leo: “Potremmo tenerlo al 50% per la prima casa”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Scongiurare la sforbiciata del, almeno per la. Ad avanzare l’ipotesi il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, durante il suo intervento al convegno di FdI 'Far crescere insieme l'Italia’ a Milano. “ritornare a una detrazione sul 50 per cento per la– spiega Leo -. Dobbiamo agevolare coloro che vogliono usufruire del cosiddettoedilizio per la". La novità riguarderebbe chi intende ristrutturare la propria abitazione, a pochi mesi dalla deadline, prevista per il 2025, che prevede la riduzione dell’aliquota di detrazione deldal 50% al 36%. "Senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse - sottolinea il viceministro - penso che si potrebbe tornare al 50% per la".