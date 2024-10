Alle 17 l'alert sugli smartphone dei casertani per il test della Protezione Civile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alle 17 in punto i cellulari di tutti i casertani hanno ricevuto in simultanea l'alert per la simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Nel messaggio veniva specificato che si trattava di un test.L'esercitazione è stata seguita dal centro di comando e controllo della Casertanews.it - Alle 17 l'alert sugli smartphone dei casertani per il test della Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)17 in punto i cellulari di tutti ihanno ricevuto in simultanea l'per la simulazione di una possibile attività vulcanica ai Campi Flegrei. Nel messaggio veniva specificato che si trattava di un.L'esercitazione è stata seguita dal centro di comando e controllo

