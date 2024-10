Voti e valutazioni, il punto dell’esperto: “Il ritorno ai giudizi sintetici è stato una stupidaggine” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'esperto di sistema di valutazione Cristiano Corsini ha commentato per Fanpage.it novità e prospettive dell'istruzione italiana: "La scuola italiana ha ormai stipulato un patto al ribasso. Il modello scandinavo senza Voti? Da noi non è replicabile". Fanpage.it - Voti e valutazioni, il punto dell’esperto: “Il ritorno ai giudizi sintetici è stato una stupidaggine” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'esperto di sistema di valutazione Cristiano Corsini ha commentato per Fanpage.it novità e prospettive dell'istruzione italiana: "La scuola italiana ha ormai stipulato un patto al ribasso. Il modello scandinavo senza? Da noi non è replicabile".

