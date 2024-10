Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno, ma ammette: “Ecco cosa abbiamo subito” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al termine di Italia-Belgio, Luciano Spalletti ha rilasciato una breve intervista ai microfoni Rai in cui ha esternato il suo punto di vista sul pareggio maturato all’Olimpico Dopo un primo tempo condotto in lungo e in largo, l’Italia si è vista rimontare dal Belgio, in grado di sfruttare al meglio la superiorità numerica ottenuta per l’espulsione di Pellegrini. Proprio dell’impatto avuto dal rosso estratto all’indirizzo del suo centrocampista ha parlato Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni RAI pochi minuti dopo il triplice fischio: Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it“Gli episodi cambiano le partite. Ci metti che prendi gol subito lì da quella situazione. A volte ci sono partite che vengono segnate da cose che vanno al di là di tattiche, giochi e delle belle cose che si vuol dire. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo. Calciomercato.it - Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno, ma ammette: “Ecco cosa abbiamo subito” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al termine di Italia-Belgio, Lucianoha rilasciato una breve intervista ai microfoni Rai in cui ha esternato il suo punto di vista sul pareggio maturato all’Olimpico Dopo un primo tempo condotto in lungo e in largo, l’Italia si è vista rimontare dal Belgio, in grado di sfruttare al meglio la superiorità numerica ottenuta per l’espulsione di Pellegrini. Proprio dell’impatto avuto dal rosso estratto all’indirizzo del suo centrocampista ha parlato Luciano, intervenuto ai microfoni RAI pochi minuti dopo il triplice fischio: Luciano(LaPresse) – Calciomercato.it“Gli episodi cambiano le partite. Ci metti che prendi gollì da quella situazione. A volte ci sono partite che vengono segnate da cose che vanno al di là di tattiche, giochi e delle belle cose che si vuol dire. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo.

