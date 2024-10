Sinner, non se l’è ancora tolta dalla testa: pensiero costante (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner, la confessione inaspettata ha improvvisamente reso tutto più chiaro: sono queste le emozioni che prova. Potrebbe succedere di nuovo. A pochi giorni di distanza dalla finalissima di Pechino, combattuta fino all’ultimo istante e agguerrita come non mai, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbe incontrarsi di nuovo. Su un campo diverso, ma in una situazione abbastanza simile. Potrebbero contendersi, infatti, qualora entrambi oggi dovessero vincere, un posto in finale. Stavolta a Shanghai, dove si sta disputando un Masters 1000 sul cemento. Jannik Sinner disputerà oggi i quarti di finale di Shanghai (AnsaFoto) – Ilveggente.itCosa che, al di là del precedente risultato, che non ha fatto di certo gioire i tifosi azzurri, non dispiacerebbe a nessuno. Ilveggente.it - Sinner, non se l’è ancora tolta dalla testa: pensiero costante Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik, la confessione inaspettata ha improvvisamente reso tutto più chiaro: sono queste le emozioni che prova. Potrebbe succedere di nuovo. A pochi giorni di distanzafinalissima di Pechino, combattuta fino all’ultimo istante e agguerrita come non mai, Jannike Carlos Alcaraz potrebbe incontrarsi di nuovo. Su un campo diverso, ma in una situazione abbastanza simile. Potrebbero contendersi, infatti, qualora entrambi oggi dovessero vincere, un posto in finale. Stavolta a Shanghai, dove si sta disputando un Masters 1000 sul cemento. Jannikdisputerà oggi i quarti di finale di Shanghai (AnsaFoto) – Ilveggente.itCosa che, al di là del precedente risultato, che non ha fatto di certo gioire i tifosi azzurri, non dispiacerebbe a nessuno.

