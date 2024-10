San Raffaele. L’università top nella ricerca (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) si è piazzata al quarto posto al mondo (a pari merito con Berkeley e la Carnagie Mellon) per la qualità della ricerca nella classifica The (Times Higher Education) World University Ranking 2025. Con un punteggio di 99 in questa voce è superata solo dal Mit (99.7), Stanford (99.6) e Harvard (93.3). In classifica generale, Vita-Salute San Raffaele si posizione fra la 201 e 250ª posizione (quarta università italiana). L’ateneo del San Raffaele raggiunge il punteggio massimo in tutti gli indicatori della qualità della ricerca (impatto delle citazioni, eccellenza della ricerca, forza della ricerca e influenza della ricerca). Ilgiorno.it - San Raffaele. L’università top nella ricerca Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)Vita-Salute San(UniSR) si è piazzata al quarto posto al mondo (a pari merito con Berkeley e la Carnagie Mellon) per la qualità dellaclassifica The (Times Higher Education) World University Ranking 2025. Con un punteggio di 99 in questa voce è superata solo dal Mit (99.7), Stanford (99.6) e Harvard (93.3). In classifica generale, Vita-Salute Sansi posizione fra la 201 e 250ª posizione (quarta università italiana). L’ateneo del Sanraggiunge il punteggio massimo in tutti gli indicatori della qualità della(impatto delle citazioni, eccellenza della, forza dellae influenza della).

