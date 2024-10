Presentato in Campidoglio il ‘Brand Journalism Festival’, focus su comunicazione etica e responsabile (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Questa mattina, nella Sala Laudato Sì del Campidoglio alla presenza di Francesco Carpano, Consigliere Assemblea Capitolina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Brand Journalism Festival, evento che mira a promuovere il dialogo e la collaborazione tra editoria, giornalismo e aziende per assicurare l’integrità e l’accuratezza dell’informazione, nonché per promuovere la Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Questa mattina, nella Sala Laudato Sì delalla presenza di Francesco Carpano, Consigliere Assemblea Capitolina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del BrandFestival, evento che mira a promuovere il dialogo e la collaborazione tra editoria, giornalismo e aziende per assicurare l’integrità e l’accuratezza dell’informazione, nonché per promuovere la

