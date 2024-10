Monreale, giovane cavallo ferito trovato sulla SP20: il Comune ordina l’abbattimento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragico epilogo per un giovane cavallo ritrovato ferito sulla strada provinciale SP 20, nei pressi di Borgo Borzellino, nel territorio di Monreale. L’animale, un maschio di circa due anni con mantello palomino, è stato vittima di un incidente stradale che gli ha causato una frattura scomposta del metacarpo sinistro. Le autorità, da quallo che si (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale, giovane cavallo ferito trovato sulla SP20: il Comune ordina l’abbattimento Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tragico epilogo per unristrada provinciale SP 20, nei pressi di Borgo Borzellino, nel territorio di. L’animale, un maschio di circa due anni con mantello palomino, è stato vittima di un incidente stradale che gli ha causato una frattura scomposta del metacarpo sinistro. Le autorità, da quallo che si (live.it)

