Maltempo, aereo diretto a Roma nella tempesta: “Pensavamo di morire tutti” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Social. Maltempo, aereo diretto a Roma nella tempesta: “Pensavamo di morire tutti”. Il Maltempo può creare moltissimi disagi. Allagamenti, frane e vento forte possono distruggere intere città. A volte il Maltempo può mettere in pericolo anche tutti coloro che si trovano su un volo aereo. Quando i velivoli incontrano una turbolenza non è un’esperienza piacevole e la storia di Angela Velenosi ne è la dimostrazione. Tvzap.it - Maltempo, aereo diretto a Roma nella tempesta: “Pensavamo di morire tutti” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Social.: “di”. Ilpuò creare moltissimi disagi. Allagamenti, frane e vento forte possono distruggere intere città. A volte ilpuò mettere in pericolo anchecoloro che si trovano su un volo. Quando i velivoli incontrano una turbolenza non è un’esperienza piacevole e la storia di Angela Velenosi ne è la dimostrazione.

