Maldini trequartista atipico: quanto pesa il DNA di famiglia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il nome di Daniel Maldini è comparso tra le voci di mercato legate all’Inter. Ma che giocatore è l’ex Milan? Le statistiche mostrano che il DNA di famiglia emerge malgrado il ruolo. OBIETTIVO DI MERCATO – Daniel Maldini è entrato nei radar dell’Inter. Una notizia che fa strano leggere, visto il cognome del giocatore del Monza. Eppure Ausilio è andato di persona a visionarne la crescita. Ma che tipo di giocatore è il figlio dell’ex bandiera del Milan? Nella squadra di Nesta opera come uno dei due trequartisti dietro la punta. E lui stesso dice di sentirsi un trequartista. Vediamo le sue statistiche che tipo di giocatore ci restituiscono. PROBLEMA DI CREAZIONE – Il 2001 ha un ruolo da titolare nel Monza. E in 582 minuti tra campionato e Coppa Italia ha prodotto un gol e un assist. Inter-news.it - Maldini trequartista atipico: quanto pesa il DNA di famiglia Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il nome di Danielè comparso tra le voci di mercato legate all’Inter. Ma che giocatore è l’ex Milan? Le statistiche mostrano che il DNA diemerge malgrado il ruolo. OBIETTIVO DI MERCATO – Danielè entrato nei radar dell’Inter. Una notizia che fa strano leggere, visto il cognome del giocatore del Monza. Eppure Ausilio è andato di persona a visionarne la crescita. Ma che tipo di giocatore è il figlio dell’ex bandiera del Milan? Nella squadra di Nesta opera come uno dei due trequartisti dietro la punta. E lui stesso dice di sentirsi un. Vediamo le sue statistiche che tipo di giocatore ci restituiscono. PROBLEMA DI CREAZIONE – Il 2001 ha un ruolo da titolare nel Monza. E in 582 minuti tra campionato e Coppa Italia ha prodotto un gol e un assist.

