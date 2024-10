Il Torino pensa a Simeone, è il primo obiettivo dopo il ko di Zapata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tuttosport – Il Torino pensa a Simeone, è il primo obiettivo dopo il ko di Zapata L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del L'articolo Il Torino pensa a Simeone, è il primo obiettivo dopo il ko di Zapata proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Il Torino pensa a Simeone, è il primo obiettivo dopo il ko di Zapata Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tuttosport – Il, è ilil ko diL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del L'articolo Il, è ilil ko diproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - il Torino pensa a Pinamonti per sostituire Zapata - Potrebbe durare appena mezza stagione l`avventura-bis di Andrea Pinamonti al Genoa. L`attaccante trentino, arrivato in estate in prestito co... (Calciomercato.com)

Il Torino pensa a due azzurri per sostituire Zapata - Secondo il quotidiano La Stampa il Torino starebbe pensando a due giocatori del Napoli per sostituire Duvan Zapata. Il Torino dovrà fare a meno di … L'articolo Il Torino pensa a due azzurri per sostituire Zapata proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Zapata - si teme anche per la carriera. Il Torino pensa a Simeone (a gennaio) per sostituirlo - Balotelli è un’idea concreta, ma finora non c’è stato nessun approccio ufficiale. SuperMario è una suggestione che non viene smentita dal Toro, anche se ogni mossa o valutazione scatterà dopo l’esito degli esami a Zapata. L’idea è resistere, per poi cercare qualcosa da spendere anche per il futuro: Simeone del Napoli è tornato un obiettivo. (Ilnapolista.it)