Oasport.it - Pallanuoto: esordio con sconfitta per l’RN Savona in Champions League, il Sabadell di Renzuto vince 12-10

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)conper l’unica compagine italiana impegnata nella massima competizione europea per club dimaschile, la, davanti al pubblico amico, nel primo match del Gruppo D viene sconfitto per 12-10 dagli spagnoli del. Partita molto equilibrata quella che ha visto la squadra di Angelini giocarsela alla pari con gli iberici, superiori però nella fase decisiva del match. Era fondamentale iniziare bene il cammino per provare a sognare il passaggio del turno. Nicosia è sempre molto attento a guidare la retroguardia dei liguri che resistono nelle prime due frazioni, dall’altra parte è Bowen a scatenarsi (tre reti per lui a fine partita), mentre in acqua c’è anche un altro azzurro comenzoIodice.