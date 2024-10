Negozio chiude dopo 120 anni a Macerata: “Siamo parte della storia della città” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Macerata, 9 ottobre 2024 – Un altro Negozio storico chiude definitivamente le porte in corso Cairoli. Si tratta de “Il Corredo”, attività con alle spalle 120 anni di vita a conduzione familiare, portata avanti con passione da quattro generazioni. I cartelloni all’ingresso che indicano lo “svuota tutto” confermano la chiusura. “Questo Negozio è davvero parte della storia della città – spiega la titolare, Marina Pigliapoco –. È stato aperto dal mio bisnonno, Giacomo Pigliapochi (il cognome si è poi trasformato in Pigliapoco per un errore di trascrizione all’Anagrafe, ndr), 120 anni fa e portato avanti generazione dopo generazione da mio nonno, mio padre fino ad arrivare a me, che sono stata qui dentro per quasi cinquant’anni”. Macerata, 08.10.24 STORICO Negozio DI CORSO CAIROLI, IL CORREDO. Ilrestodelcarlino.it - Negozio chiude dopo 120 anni a Macerata: “Siamo parte della storia della città” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Un altrostoricodefinitivamente le porte in corso Cairoli. Si tratta de “Il Corredo”, attività con alle spalle 120di vita a conduzione familiare, portata avanti con passione da quattro generazioni. I cartelloni all’ingresso che indicano lo “svuota tutto” confermano la chiusura. “Questoè davvero– spiega la titolare, Marina Pigliapoco –. È stato aperto dal mio bisnonno, Giacomo Pigliapochi (il cognome si è poi trasformato in Pigliapoco per un errore di trascrizione all’Anagrafe, ndr), 120fa e portato avanti generazionegenerazione da mio nonno, mio padre fino ad arrivare a me, che sono stata qui dentro per quasi cinquant’”., 08.10.24 STORICODI CORSO CAIROLI, IL CORREDO.

