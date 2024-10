Maltempo, torna la pioggia: nuova allerta gialla nel Padovano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani, giovedì 10 ottobre, in Veneto è previsto un veloce impulso perturbato, la cui entità risulta comunque piuttosto inferiore a quella di martedì. Fase più intensa e diffusa tra la mattinata e il pomeriggio: precipitazioni estese sulle zone centro settentrionali, di intensità moderata o a Padovaoggi.it - Maltempo, torna la pioggia: nuova allerta gialla nel Padovano Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani, giovedì 10 ottobre, in Veneto è previsto un veloce impulso perturbato, la cui entità risulta comunque piuttosto inferiore a quella di martedì. Fase più intensa e diffusa tra la mattinata e il pomeriggio: precipitazioni estese sulle zone centro settentrionali, di intensità moderata o a

