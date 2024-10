EA FC 25 TOTW 4 Elenco Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 9 Ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Annunciato il TOTW 4 Della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Le Carte Speciali del Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 9 Ottobre. Nel quarto TOTW sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Il centrocampista uruguaiano del Real Madrid Federico Valverde che ha segnato 1 gol e fornito un assist nella vittoria casalinga contro il Villarreal. l’attaccante inglese dell’Arsenal Bukayo Saka che ha segnato un gol e fornito due assist nella vittoria in casa contro il Southampton, mentre l’attaccante polaco del Barcellona Robert Lewandowski è stato decisivo con i suoi tre gol nella partita vinta in trasferta sul campo del Deportivo Alaves. Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 4 Elenco Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 9 Ottobre Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Annunciato ilmodalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Ledel Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 9. Nel quartosono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Il centrocampista uruguaiano del Real Madrid Federico Valverde che ha segnato 1 gol e fornito un assist nella vittoria casalinga contro il Villarreal. l’attaccante inglese dell’Arsenal Bukayo Saka che ha segnato un gol e fornito due assist nella vittoria in casa contro il Southampton, mentre l’attaccante polaco del Barcellona Robert Lewandowski è stato decisivo con i suoi tre gol nella partita vinta in trasferta sul campo del Deportivo Alaves.

