Coppa Italia Eccellenza, l'Athletic Club Palermo stacca il pass per i quarti di finale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Athletic Club Palermo stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Forte del 2-1 dell’andata, la formazione nerorosa ha battuto 3-1 il San Giorgio Piana nella gara di ritorno al “Favazza” di Terrasini. Una prestazione convincente per i ragazzi di Filippo Raciti, bravi a Palermotoday.it - Coppa Italia Eccellenza, l'Athletic Club Palermo stacca il pass per i quarti di finale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ilper ididella. Forte del 2-1 dell’andata, la formazione nerorosa ha battuto 3-1 il San Giorgio Piana nella gara di ritorno al “Favazza” di Terrasini. Una prestazione convincente per i ragazzi di Filippo Raciti, bravi a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando si gioca Lazio-Napoli di Coppa Italia : data e orario del match - Dopo aver superato nei turni precedenti due squadre di Serie B, Modena e Palermo, il Napoli tornerà in campo a fine anno in Coppa Italia. Gli azzurri affronteranno il prossimo 5 dicembre la Lazio agli ottavi di finale della competizione nazionale. Il match, in gara secca, si giocherà allo... (Napolitoday.it)

Coppa Italia - le date degli ottavi : quando giocano Inter - Milan - Juventus e tutte le altre - La Coppa Italia 2024/25 entra nel vivo. Sono state rese note le date degli ottavi di finale, il primo turno nel quale saranno impegnate anche... (Calciomercato.com)

Napoli - i match fino alla 18esima giornata : contro l’Inter a San Siro domenica 10 novembre - la Coppa Italia il 5 dicembre - Con loro in panchina il Napoli è una squadra a livello di Premier ma Conte sa pure che non potranno sempre subentrare e servirà anche tenere tutti sul filo e farli ruotare. Erano noti, infatti, date e orari sino all’11esima giornata, in cui il Napoli affronterà l’Atalanta domenica 3 novembre ore 12:30. (Ilnapolista.it)