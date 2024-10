Carta docente precari, ferie non godute, scatto 2013: Question Time con l’avv. Walter Miceli – LIVE Venerdì 11 Ottobre alle 16:00 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalla Carta docente per i precari alla monetizzazione delle ferie non godute, fino al riconoscimento dell'anno 2013 in funzione degli scatti stipendiali e della ricostruzione di carriera: sono diverse le Questioni aperte per il personale docente, precario e di ruolo, che riguardano una serie di diritti, spesso finiti sotto la lente della corte di Cassazione. L'articolo Carta docente precari, ferie non godute, scatto 2013: Question Time con l’avv. Walter Miceli – LIVE Venerdì 11 Ottobre alle 16:00 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dallaper ialla monetizzazione dellenon, fino al riconoscimento dell'annoin funzione degli scatti stipendiali e della ricostruzione di carriera: sono diverse lei aperte per il personaleo e di ruolo, che riguardano una serie di diritti, spesso finiti sotto la lente della corte di Cassazione. L'articolononcon1116:00 .

