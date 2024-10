Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 9 ottobre

(Di mercoledì 9 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 9Dopo un confronto con Noah, Valentina decide di andare a cavallo da sola. Noah si sente in colpa per averla ferita e la cerca nelle scuderie, ma il cavallo torna senza di lei, causando preoccupazione. Intanto, Erik è ancora a disagio mentre gioca a scacchi con Werner, mentre Shirin e Gerry discutono sulla loro luna di miele.