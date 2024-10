Sicurezza, la denuncia: "Decine di borseggi al giorno e abusivi, Piazza dei Miracoli senza controlli" (Di martedì 8 ottobre 2024) Rinnovato dinamismo, vecchi problemi. A Pisa i turisti sono tornati in massa, ma così hanno fatto anche i 'furbi'. La presidente dell'area di Pisa dell'Associazione Guide Turistiche della Toscana, Alessandra Aleppo, si sfoga in una nota inviata a PisaToday circa la situazione che si vive Pisatoday.it - Sicurezza, la denuncia: "Decine di borseggi al giorno e abusivi, Piazza dei Miracoli senza controlli" Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Rinnovato dinamismo, vecchi problemi. A Pisa i turisti sono tornati in massa, ma così hanno fatto anche i 'furbi'. La presidente dell'area di Pisa dell'Associazione Guide Turistiche della Toscana, Alessandra Aleppo, si sfoga in una nota inviata a PisaToday circa la situazione che si vive

Confcommercio : "Sicurezza prioritaria - replichiamo l'operazione Alto Impatto anche nel centro di Pisa" - . Non ha dubbi il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico. "La sicurezza é prioritaria per la tenuta del sistema imprenditoriale e commerciale della città, apprezziamo l'impegno delle forze dell'ordine ma è necessario dare un segnale forte che qualcosa sta davvero ... (Pisatoday.it)

Allarme sicurezza stradale in viale Rapisardi - Cardello (Prima lItalia) : "I pedoni rischiano la vita" - In viale Mario Rapisardi è allarme sicurezza stradale. Secondo il l consigliere comunale Cardello, "il caso del pedone investito alcuni giorni fa e solo l’ultimo in una strada estremamente pericolosa. Tante volte qui si rischia la vita e qualche volta ci è scappata pure la tragedia. Episodi che... (Cataniatoday.it)

Pisa Training Centre : "Realtà e propaganda. Ancora tutto fermo su sicurezza idraulica" - di Michele Bufalino PISA Il centro sportivo del Pisa dovrà essere ridimensionato, riadeguato oppure cambiare destinazione. Da quanto risulta infatti a seguito di un nostro accesso agli atti emerge - prosegue il capogruppo di Diritti in Comune - una realtà ben diversa da quella che la destra ha ... (Lanazione.it)