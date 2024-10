Ilfattoquotidiano.it - “Pensa di essere Jackie Chan”: il difensore Marco Curto squalificato per 10 giornate per insulti razzisti

(Di martedì 8 ottobre 2024) Diecidi squalifica – di cui la metà sospesa per un periodo di prova di due anni – perpronunciati durante l’amichevole precampionato tra Como e Wolverhampton. Questa la decisione presa nei confronti di, all’epoca al Como e oggidel Cesena. Dopo il reclamo formale da parte del club inglese e il sudcoreano Hwang Hee–, è arrivata la decisione dell’Uefa.quindi dovrà scontare ora le cinquedi stop: una beffa per il Cesena. L’accaduto I fatti risalgono al 16 luglio. Nell’amichevole precampionato a Marbella, in Spagna, contro il Como, l’attaccante sudcoreano del Wolverhampton Hwang Hee–è stato vittima diricevuti a gara in corso. Daniel Podence, all’epoca centravanti del club inglese, nel tentativo di difendere il suo compagno era stato espulso dopo aver sferrato un pugno all’avversario.