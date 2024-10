Palermo, bracciante 69enne ucciso a colpi di arma da fuoco: poco prima era uscito per andare al lavoro (Di martedì 8 ottobre 2024) Salvatore Di Salvo, 69 anni, è stato ucciso nel Palermitano a colpi di fucile. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato freddato mentre andava al lavoro all'interno della sua auto. Le indagini sono ancora in corso. Fanpage.it - Palermo, bracciante 69enne ucciso a colpi di arma da fuoco: poco prima era uscito per andare al lavoro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Salvatore Di Salvo, 69 anni, è statonel Palermitano adi fucile. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato freddato mentre andava alall'interno della sua auto. Le indagini sono ancora in corso.

Partinico - uomo trovato morto dentro un'auto in campagna : è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco - Uomo trovato morto dentro un'auto a Partinico. . . Il cadavere di Salvatore Di Salvo, 69 anni, è stato rinvenuto questa mattina all'interno di una macchina che si trovava nelle campagne al confine con Monreale, in contrada Gambuca nella zona di Grisì. Sull'episodio, che sembra avere i contorni di ... (Palermotoday.it)

Omicidio nel Palermitano - uomo ucciso a colpi arma da fuoco - Il suo corpo era in aperta campagna riverso per terra e ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco, sembra fucile. . . L'hanno scoperto i suoi familiari che non riuscivano ad avere notizie del 69enne dopo che era uscito. Le indagini sono condotte dai carabinieri. . Un bracciante agricolo Salvatore Di ... (Gazzettadelsud.it)

Uomo ucciso a colpi di pistola a Pisa in un furgone - Sul posto la squadra mobile e la polizia scientifica per chiarire tutti i contorni dell'omicidio. Si tratterebbe di una persona di origine albanese. . AGI - Un uomo è stato ucciso a Pisa, nella frazione di Oratoio, vicino a casa propria questa sera intorno alle 21. L'uomo, secondo alcune ... (Agi.it)