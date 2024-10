Lasciano il cellulare in carica sul divano, poi il dramma: morti padre, madre e 2 figli (Di martedì 8 ottobre 2024) Lasciano il cellulare in carica sul divano, poi il dramma: morti padre, madre e 2 figli – Una tragedia che lascia senza parole. L’esplosione della batteria di un telefono cellulare in carica ha provocato un gravissimo incendio. Nel rogo hanno perso la vita quattro persone: sterminata un’intera famiglia. ( dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto a “Le Iene”, il triste annuncio in diretta Leggi anche: Franco Di Mare, il fratello svela la particolare coincidenza sulla morte Lasciano il cellulare in carica sul divano, poi il dramma: morti padre, madre e 2 figli La scorsa domenica, in Spagna, e, precisamente in una casa di Guillena, in provincia di Siviglia, la batteria di un telefono cellulare in carica è esplosa e ha determinato un grave incendio. Tvzap.it - Lasciano il cellulare in carica sul divano, poi il dramma: morti padre, madre e 2 figli Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ilinsul, poi ile 2– Una tragedia che lascia senza parole. L’esplosione della batteria di un telefonoinha provocato un gravissimo incendio. Nel rogo hanno perso la vita quattro persone: sterminata un’intera famiglia. ( dopo le foto) Leggi anche: Grave lutto a “Le Iene”, il triste annuncio in diretta Leggi anche: Franco Di Mare, il fratello svela la particolare coincidenza sulla morteilinsul, poi ile 2La scorsa domenica, in Spagna, e, precisamente in una casa di Guillena, in provincia di Siviglia, la batteria di un telefonoinè esplosa e ha determinato un grave incendio.

Esplode il cellulare in carica sul divano : il rogo stermina una famiglia di 4 persone. La tragedia a Siviglia - . La tragedia a Siviglia sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Diversi residenti avevano provato a salvare la famiglia rimasta intrappolata ma non ci sono riusciti. Come ricostruisce il Diario di Siviglia, secondo le prime indagini la pista investigativa aveva ipotizzato, inizialmente, che a ... (Secoloditalia.it)

Esplode batteria del cellulare in carica sul divano - casa va a fuoco : morti padre - madre e 2 figli in Spagna - Il dramma è avvenuto domenica mattina a Guillena, piccolo comune dell'Andalusia. Le vittime avevano 48, 52, 21 e 16 anni, come confermato dalla Guardia Civil.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Batteria del cellulare sempre scarica - è solo colpa di questa funzione non necessaria : disattivala in fretta - È per tale ragione che, solitamente, lo schermo dei cellulari si spegne dopo qualche secondo (o minuto, a seconda delle impostazioni selezionate) di inattività. La funzione Always on Display consuma più velocemente la batteria del cellulare – cityrumors. Soprattutto quando siamo fuori casa. Il ... (Cityrumors.it)