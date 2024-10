"Chi condurrà Sanremo giovani e Dopofestival". Carlo Conti al Tg1, c'è già il suo erede? (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà Alessandro Cattelan a condurre le cinque puntate di Sanremo giovani, in programma dal 12 novembre, da cui usciranno i giovani emergenti che saliranno poi a febbraio sul palco dell'Ariston. Lo ha annunciato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in collegamento al Tg1. "Ci sarà un talent per giovani su Rai2 e sarà condotto da Alessandro Cattelan", ha rivelato aggiungendo che lo stesso Cattelan condurrà il Dopofestival. "L'ho reintrodotto e sarà proprio Cattelan a condurlo, sarà un altro bell'impegno", ha aggiunto il conduttore toscano. Liberoquotidiano.it - "Chi condurrà Sanremo giovani e Dopofestival". Carlo Conti al Tg1, c'è già il suo erede? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà Alessandro Cattelan a condurre le cinque puntate di, in programma dal 12 novembre, da cui usciranno iemergenti che saliranno poi a febbraio sul palco dell'Ariston. Lo ha annunciato, conduttore e direttore artistico del Festival di, in collegamento al Tg1. "Ci sarà un talent persu Rai2 e sarà condotto da Alessandro Cattelan", ha rivelato aggiungendo che lo stesso Cattelanil. "L'ho reintrodotto e sarà proprio Cattelan a condurlo, sarà un altro bell'impegno", ha aggiunto il conduttore toscano.

Sanremo 2025 - l’annuncio di Conti : “Alessandro Cattelan condurrà talent sezione Giovani” - "Sarà un vero […]. Ad annunciarlo è Carlo Conti al Tg1 delle ore 20. Su Rai2 per cinque serate il trampolino di lancio per le nuove proposte Sarà Alessandro Cattelan il conduttore del nuovo talent musicale su Rai2 che farà da trampolino di lancio per le nuove proposte di Sanremo 2025 e conduttore ... (Sbircialanotizia.it)

Sanremo 2025 - Carlo Conti al Tg1 e annuncia : “Alessandro Cattelan condurrà un talent per i giovani e anche il DopoFestival” - Il neo direttore artistico e conduttore della prossima kermesse canora questa seria in diretta al Tg1 delle 20 è intervenuto per aggiornare i telespettatori che da anni seguono il Festival di Sanremo sulle novità che riguardano proprio l’evento televisivo e musicale più importante che abbiamo in ... (Superguidatv.it)

Sanremo 2025 - annuncio di Carlo Conti al Tg1 : ecco chi condurrà il DopoFestival e Sanremo Giovani - Carlo Conti, nuovo annuncio al Tg1 su Sanremo 2025: ecco chi condurrà il DopoFestival e Sanremo Giovani L'articolo Sanremo 2025, annuncio di Carlo Conti al Tg1: ecco chi condurrà il DopoFestival e Sanremo Giovani proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)