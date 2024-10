Marito dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude, Maria Arcangela Turturo prima di morire ha raccontato l'aggressione alla figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio, siamo a Gravina (Bari), in Puglia. L'uomo fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia, di 65 anni. La Leggo.it - Marito dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude, Maria Arcangela Turturo prima di morire ha raccontato l'aggressione alla figlia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ennesimo femminicidio, siamo a Gravina (Bari), in Puglia. L'uomo fermato, che ha precedenti per delitti contro il patrimonio e la persona, si chiama Giuseppe Lacarpia, di 65 anni. La

