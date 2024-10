Libri, Luca Saltini presenta "Sarà la montagna" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 Libreria Atlantide ospiterà la presentazione del libro di Luca Saltini, Sarà la montagna, edito da Neri Pozza. Dialogherà con l’autore Sabrina Grementieri.Luca Saltini, autore di Scrivimi dal confine, una delle piacevoli sorprese letterarie del 2023 con il Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre alle ore 20.30 Libreria Atlantide ospiterà lazione del libro dila, edito da Neri Pozza. Dialogherà con l’autore Sabrina Grementieri., autore di Scrivimi dal confine, una delle piacevoli sorprese letterarie del 2023 con il

Bolognatoday.it - Libri, Luca Saltini presenta "Sarà la montagna"

