Fondi staff del sindaco, De Cristofaro: “Non riscattiamo ‘cambiali'”, De Michele: “Risorse a ex Lsu” (Di lunedì 7 ottobre 2024) È ancora in corso il consiglio comunale di Aversa, con diversi temi caldi all’ordine del giorno. Tra questi, la mozione sull’autonomia differenziata, presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonio Mottola, che è stata approvata con 15 voti a favore, 5 contrari e 3 astenuti. Al centro del dibattito anche la proposta di variazione del L'articolo Fondi staff del sindaco, De Cristofaro: “Non riscattiamo ‘cambiali'”, De Michele: “Risorse a ex Lsu” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Fondi staff del sindaco, De Cristofaro: “Non riscattiamo ‘cambiali'”, De Michele: “Risorse a ex Lsu” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È ancora in corso il consiglio comunale di Aversa, con diversi temi caldi all’ordine del giorno. Tra questi, la mozione sull’autonomia differenziata, presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonio Mottola, che è stata approvata con 15 voti a favore, 5 contrari e 3 astenuti. Al centro del dibattito anche la proposta di variazione del L'articolodel, De: “Non'”, De: “a ex Lsu” Teleclubitalia.

Aversa - scontro su fondi allo staff del sindaco : De Cristofaro respinge accuse - De Michele : “Risorse a ex Lsu” - Tra questi, la mozione sull’autonomia differenziata, presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonio Mottola, che è stata approvata con 15 voti a favore, 5 contrari e 3 astenuti. È ancora in corso il consiglio comunale di Aversa, con diversi temi caldi all’ordine del giorno. . Al ... (Teleclubitalia.it)

Aversa - scoppia il caso dei fondi per lo staff del sindaco : duro attacco dall’opposizione - La proposta di variazione del bilancio, avanzata dall’assessore al Bilancio Mariano D’Amore, prevede oltre 18mila euro per il 2024 e 110 mila euro per gli anni 2025 e 2026, soldi che servirebbero per pagare tre […] L'articolo Aversa, scoppia il caso dei fondi per lo staff del sindaco: duro attacco ... (Teleclubitalia.it)