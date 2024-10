Ilfattoquotidiano.it - Dalle moto all’America’s Cup. La sicurezza in mare passa per caschi e giubbotti made in Italy

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle regate di Barcellona, quelle della Louis Vuitton Cup, gli equipaggi con un abbigliamento particolare che includevacon airbag e. Per l’equipaggio italiano di Luna Rossa Prada Pirelli e per i “defender” di Emirates Team New Zealand, laè stata affidata a un’azienda italiana, la Dainese, che ha sviluppato questi prodotti basandosi su un’esperienza cinquantennale. Negli anni ’70 infatti, quando un giovane Lino Dainese partì in sella alla sua Vespa per un viaggio attraverso l’Europa, l’idea stessa di abbigliamento protettivo perciclisti era quasi inesistente. All’epoca, i centauri affrontavano le strade conleggeri erudimentali, lasciando il corpo esposto ai pericoli della strada.