Carmen Russo entra nella casa del GF: trovata Mediaset per sollevare ascolti (Di lunedì 7 ottobre 2024) nella puntata GF di questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, ci sarà un grande colpo di scena che stravolgerà Enzo Paolo Turchi. Sua moglie Carmen Russo entrerà nella casa del Grande Fratello. A dare questo mega spoiler è stato Davide Maggio, il quale ha rivelato in anticipo questa notizia bomba. Molto probabilmente, si tratta di una strategia per cercare di sollevare gli ascolti del reality show e per stuzzicare l'interesse dei telespettatori che, purtroppo, almeno per il momento non sembra essere molto alto. Ad ogni modo, l'ingresso di Carmen non sarà definitivo, ma basterà sicuramente per generare una grande emozione in suo marito. Colpo di scena per Enzo Paolo Turchi al GF: dettagli sull'ingresso di Carmen Russo Durante la puntata di giovedì scorso del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha ricevuto la sorpresa da parte di sua moglie. Tvpertutti.it - Carmen Russo entra nella casa del GF: trovata Mediaset per sollevare ascolti Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)puntata GF di questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, ci sarà un grande colpo di scena che stravolgerà Enzo Paolo Turchi. Sua moglieentreràdel Grande Fratello. A dare questo mega spoiler è stato Davide Maggio, il quale ha rivelato in anticipo questa notizia bomba. Molto probabilmente, si tratta di una strategia per cercare diglidel reality show e per stuzzicare l'interesse dei telespettatori che, purtroppo, almeno per il momento non sembra essere molto alto. Ad ogni modo, l'ingresso dinon sarà definitivo, ma basterà sicuramente per generare una grande emozione in suo marito. Colpo di scena per Enzo Paolo Turchi al GF: dettagli sull'ingresso diDurante la puntata di giovedì scorso del Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha ricevuto la sorpresa da parte di sua moglie.

