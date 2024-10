Le motivazioni etiche dei nuovi storici (Di domenica 6 ottobre 2024) Ci sono momenti in cui quel po’ di luce che le apocalissi più spaventose (la parola, si sa, vale «rivelazioni») fanno sulle verità della storia si offusca repentinamente, e quel Le motivazioni etiche dei nuovi storici il manifesto. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ci sono momenti in cui quel po’ di luce che le apocalissi più spaventose (la parola, si sa, vale «rivelazioni») fanno sulle verità della storia si offusca repentinamente, e quel Ledeiil manifesto. (Cms.ilmanifesto)

Salute 4.0, dagli esoscheletri ai robot: tecnologie alleate della riabilitazione - Il salto in avanti tecnologico nel campo della riabilitazione ha portato oggi all’uso di esoscheletri robotizzati o di tapis roultant avveniristici. La crescente importanza della riabilitazione roboti ...(ildenaro)

Prix Italia, vince drama migranti e doc su orsi Trentino - La tragedia dei migranti riletta dalla serie tv della spagnola Rtve "La ley del mar" (La legge del mare) si aggiudica, a Torino, il premio speciale in onore del presidente della Repubblica Italiana de ...(ansa)

Intelligenza artificiale: Masci Umbria, domani a Perugia un convegno. Parteciperà anche mons. Paolucci Bedini - Sarà dedicato a “Intelligenza artificiale e creatività umana” il convegno in programma domani a Perugia per iniziativa del Masci regionale dell’Umbria. I lavori, ospitati nella sala del Dottorato nel ...(agensir)

Agatha: All Along costata pochissimo? Secondo il produttore è un vantaggio - Agatha: All Along sorprende con la sua libertà creativa e un budget ridotto, offrendo una trama avvincente e un umorismo oscuro.(serial.everyeye)

Runner ucciso dall'orsa, la famiglia di Andrea Papi dice no all'archiviazione del caso: "Vogliamo giustizia" - L'avvocato della famiglia di Andrea Papi, il 26enne ucciso dall'orsa Jj4 il 5 aprile 2023 in Trentino, ha depositato l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione per la denuncia di omicidi ...(informazione)