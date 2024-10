Keanu Reeves debutta come pilota professionista a Indianapolis: la sua prima gara non va come sperava (Di domenica 6 ottobre 2024) L'attore Keanu Reeves ha debuttato come pilota professionista nella tappa conclusiva della Toyota GR Cup North America sul leggendario circuito di Indianapolis: il suo esordio però non è stato quello sperato dato che nella sua prima gara ha dovuto fare i conti con un incidente. (Di domenica 6 ottobre 2024) L'attorehatonella tappa conclusiva della Toyota GR Cup North America sul leggendario circuito di: il suo esordio però non è stato quello sperato dato che nella suaha dovuto fare i conti con un incidente. (Fanpage)

John Wick: In sviluppo una serie sequel del quarto capitolo con Keanu Reeves coinvolto, ma come? - Lionsgate Television sta lavorando a una serie intitolata John Wick: Under the High Table che sarà il seguito diretto di John Wick 4: fornirà finalmente la risposta alla domanda che tutti ci siamo fatti dopo il film? Keanu Reeves è coinvolto, ma il mistero resta. (Comingsoon)

Keanu Reeves debutta come scrittore con un appassionante romanzo fantasy - Diventato famoso vestendo i panni di Neo, il protagonista del celebre film Matrix, Keanu Reeves è sempre stato affascinato dal mondo fantasy. A confermarlo è arrivato un altro ruolo iconico in Johnny Mnemonic, ma l’attore canadese non si è fermato qui. Nella sua carriera dedicata alla... (Today)

Keanu Reeves e l'incidente sul set di Good Fortune:"La mia rotula si è spezzata come una patatina" - Incidente sul set "Stavo girando una scena con Aziz Ansari e Seth Rogen e ci trovavamo in un bagno di acqua …. Nella sua ultima apparizione televisiva al The Late Show, Keanu Reeves ha raccontato che la sua rotula si è frantumata come una patatina quando si è infortunato sul set di Good Fortune, ... (Movieplayer)