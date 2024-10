Caso Diarra, le tappe della sentenza che può cambiare il mercato | VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) La sentenza della Corte di Giustizia Europea sul Caso Lassana Diarra rischia di avere risvolti inaspettati come la sentenza Bosman del 1995 La sentenza sul Caso Lassana Diarra, pronunciata ieri dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stabilisce che le norme della FIFA che regolano il calciomercato sono incompatibili con la libera circolazione delle persone e quindi anche dei calciatori. Una decisione che potrebbe rivoluzionare la gestione dei trasferimenti del mondo del calcio. Ecco le tappe del Caso e della sentenza in questo VIDEO (Pianetamilan) (Di domenica 6 ottobre 2024) LaCorte di Giustizia Europea sulLassanarischia di avere risvolti inaspettati come laBosman del 1995 LasulLassana, pronunciata ieri dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stabilisce che le normeFIFA che regolano il calciosono incompatibili con la libera circolazione delle persone e quindi anche dei calciatori. Una decisione che potrebbe rivoluzionare la gestione dei trasferimenti del mondo del calcio. Ecco ledelin questo

Smart working, il lavoratore ha diritto all’indennizzo Inail in caso di infortunio: la sentenza - Tale provvedimento era giunto a conclusione di una controversia che riguardava la moglie e i figli di un dipendente, morto per un incidente stradale avutosi nel percorso da casa al posto di lavoro, mentre questi faceva rientro dopo aver sfruttato un permesso per motivi personali. Concludendo, ... (Quifinanza)

Sentenza Diarra, Corte Ue boccia la Fifa: il caso che potrebbe sconvolgere il calciomercato - Indennizzo riconosciuto dalla Fifa, che condanna il calciatore a pagare 10,5 milioni di euro alla Lokomotiv. “Per quanto riguarda, dall’altro lato, il diritto della concorrenza – si legge ancora nella Sentenza – la Corte dichiara che le norme controverse hanno lo scopo di restringere, se non ... (Quifinanza)

Le conseguenze della sentenza Ue sul caso Diarra: perché è un altro duro colpo per la Fifa ma è sbagliato oggi parlare di rivoluzione - Sono tre in particolare i punti censurati: il fatto che la nuova società che assume il calciatore a seguito di una risoluzione sia solidalmente responsabile del pagamento di indennità fissate su criteri imprecisi o discrezionale; che la nuova società incorra in una sanzione consistente nel divieto ... (Ilfattoquotidiano)